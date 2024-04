Ziraldo reforçou a importância da educação durante visita ao Correio em 2016

A sexta-feira 21 de outubro de 2016 ficou para sempre na memória de todos os profissionais que estavam na redação do Correio Braziliense. O ilustre cartunista fez uma visita a redação do Correio durante passagem por Brasília para participar da Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Ziraldo Alves Pinto morreu neste sábado (6/4).



Na manhã de 22 de outubro de 2016, o jornalista Severino Francisco escreveu sobre a visita de Ziraldo à redação do Correio. "A redação do Correio esteve agitada. Não era nenhum ator da Rede Globo; era o escritor, chargista e quadrinista Ziraldo, o autor de Flicts, Menino Maluquinho, Turma do Pererê, entre outros personagens célebres. O que se reverenciava era o talento, o humor e a inteligência. Ziraldo deu autógrafos, desenhou o Menino Maluquinho, tirou fotos e conversou com a turma da arte do Correio. Ele está de passagem em Brasília para participar da Bienal Brasil do Livro e da Leitura e falará sobre o tema Como ler para crianças".



















Em outro trecho do texto, Severino Francisco escreve: "Sabe por que o Brasil sempre está péssimo nos rankings de ensino?, indaga Ziraldo. E responde: Porque os gênios da matemática têm dificuldade de ler e entender os enunciados. 'Noventa e cinco por cento dos brasileiros são analfabetos funcionais. Contaram-me que, no último Enem, entre milhões de textos, só havia cerca de 250 corretos. O governo tem de parar de se preocupar com o ensino médio. Não há como, se não para de mandar milhões de crianças analfabetas para o ensino médio'".

Para sempre na história

Morreu neste sábado (6/4), o jornalista, cartunista, chargista, pintor e escritor Ziraldo Alves Pinto. Ele tinha 91 anos. Ziraldo ficou famoso por criar a história do personagem Menino Maluquinho, ainda na década de 1980. Entre outras obras, o escritor se tornou um dos mais aclamados escritores infantis do Brasil. Ziraldo deixa três filhos — Daniela Thomas, Fabrízia Alves Pinto e Antonio Pinto.

Segundo informações da assessoria de imprensa da família do cartunista, Ziraldo morreu por volta das 15h deste sábado. Ele estava em casa e dormia. A informação da morte foi primeiro dada pela emissora Globonews.

Mineiro de Caratinga, Ziraldo nasceu em outubro de 1932, o mais velho de sete irmãos.

Carreira ilustre da arte brasileira



Além do popular O menino maluquinho, as obras de Ziraldo permeiam a arte infantil brasileira. O primeiro trabalho de Ziraldo data de 1939 (com apenas 6 anos de idade). Trata-se de um ilustração publicada no jornal A Folha de Minas — onde anos depois, em 1954, passou a comandar uma página de humor.

Formou-se em direito em 1957, na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Antes dos sucessos com trabalhos infantis, Ziraldo trabalhou no Jornal do Brasil e O Cruzeiro, com charges políticas.

A Turma do Pererê foi o primeiro trabalho nacional em quadrinhos e mergulhou no folclore brasileiro. O material parou de circular com o advento da ditadura militar em 1964. Cinco anos depois, Ziraldo fundou o periódico O Pasquim — com importante posicionamento político.

Logo após o Ato Institucional Número Cinco (AI-5) da ditadura, em 1968, Ziraldo foi preso.

Foi só em 1979 que Ziraldo passou a se dedicar a literatura infantil. O maior sucesso, O menino maluquinho, foi publicado em 1980.