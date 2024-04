Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela entre os dias 8 e 13 de abril

Se você gosta de uma boa novela, não deixe de acompanhar tudo o que vai acontecer em Renascer nesta semana! Nos próximos capítulos, Tião Galinha (Irandhir Santos) ficará preocupado com uma possível tentativa de roubo de sua galinha, enquanto José Bento (Marcello Melo Jr.) enfrentará as consequências de suas mentiras, percebendo que perdeu sua namorada para sempre.

Mariana (Theresa Fonseca), por sua vez, sentirá ciúmes de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e chegará a tomar decisões surpreendentes que impactarão sua permanência na fazenda. Além disso, segredos serão revelados, alianças serão testadas e novos desafios surgirão.

Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar no remake de Renascer entre 8 e 13 de abril:

8 de abril (segunda-feira)

"Tião Galinha está cismado com a tentativa do que ele acredita ter sido uma tentativa de roubarem a sua galinha. Joana avisa a Tião que não foram os filhos que mexeram na gaiola. Deocleciano pede a Morena para não contar a Ritinha que viu Eliana beijar Damião. Kika reage às novas mentiras contadas por Bento, que se dá conta de que perdeu a namorada para sempre. Buba confronta Venâncio com as mentiras que ele mesmo criou. Mariana sente ciúmes de José Inocêncio. Mariana diz a Inácia que José Inocêncio vai ter que tirar a santa de casa, e ameaça deixar a fazenda. Mariana pede a João Pedro que a beije."

9 de abril (terça-feira)

"João Pedro resiste à tentação de Mariana, que ameaça deixar José Inocêncio. Dona Patroa resolve assumir a personagem de Joana e exige que Egídio faça o mesmo com Tião Galinha. José Inocêncio e Mariana discutem. Inácia tenta confortar Mariana. Mariana pede a Morena para ficar em sua casa por uns dias. Bento resolve se mudar para São Paulo, e avisa a Egídio que seu cacau está na fazenda do pai. Augusto agradece Lu por ter lhe aconselhado a conversar com Zinha. João Pedro se espanta quando vê Mariana na casa de Morena, afirmando que largou José Inocêncio."

10 de abril (quarta-feira)

"Morena diz a João Pedro que Mariana sente ciúmes do afilhado. José Inocêncio não encontra o facão que fincou ao pé do Jequitibá. José Inocêncio sonha com Maria Santa pedindo para trazer seus filhos de volta à fazenda e para perdoar Mariana. A imagem de Belarmino aparece para Mariana, que absorve todo o ódio que o avô sentia por José Inocêncio. João Pedro avisa a Mariana que nunca ficará com ela pelo respeito ao pai. Mariana volta para casa e promete pra si que conseguirá passar as terras que eram de sua família para seu nome."

11 de abril (quinta-feira)

"Eliana sugere que Mariana seja mais esperta caso queira conquistar as terras que eram de seu avô. Zinha percebe um clima entre Lu e José Augusto, que acompanha a professora na saída da escola. Egídio e José Inocêncio discutem no bar de Norberto após provocação do pai de Sandra."

12 de abril (sexta-feira)

"Eliana ensina estratégias para Mariana. As duas conversam e Inácia estranha a proximidade das duas. Egídio comenta com Marçal que vai demitir funcionários da sua fazenda. Eliana bajula José Inocêncio. Lu chama a atenção de Zinha pela cena de ciúmes com José Augusto. Mariana resolve seguir as ideias de Eliana. Natasha, Janaína e Maitê , amigas de Buba, organizam uma festa surpresa para ela e contam com a ajuda de Teca."

13 de abril (sábado)

"Venâncio fica incomodado com a presença das amigas de Buba, que fica triste com a situação. Mariana sonha com João Pedro e José Inocêncio flagra os dois juntos. Ela acorda assustada. Eliana e Damião se encontram às escondidas na fazenda. Piolho, um agiota a quem José Bento deve dinheiro, está atrás do filho de José Inocêncio para cobrar dívida. Buba está feliz e mais leve com a companhia das amigas. Mariana decide não ir mais embora e avisa a José Inocêncio e a Inácia que vai ficar. Zé Augusto e Zinha deixam de lado as mágoas e ela ensina a ele sobre a lida com o cacau. Deocleciano se lamenta com José Inocêncio por Egídio ter comprado o cacau deles por conta do acordo com José Bento. José Inocêncio indaga João Pedro sobre o período em que Mariana ficou na casa de Morena."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

