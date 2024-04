Bailarina goiana ganha honraria do Itamaraty na Rússia

A bailarina Amanda Gomes recebeu, no palco do Teatro e Ópera de Kazan, na Rússia, a maior honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores. A Ordem de Rio Branco é uma condecoração concedida a pessoas físicas ou jurídicas que tenham serviços ou méritos excepcionais. Premiada na sexta-feira (5/4), a dançarina é a Primeira Bailarina (bailarina principal) do teatro onde recebeu a insígnia pelas mãos do Embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo Baena Soares.

“Estou muito grata ao governo do Brasil, à Embaixada do Brasil na Rússia, ao governo da República do Tartaristão, ao Ministério da Cultura do Tartaristão e à Diretoria de Teatro por tamanha honra! Muito obrigada à minha família, aos amigos, colegas e professores pelo apoio. Estou infinitamente feliz e honrada!”, comemorou.

Em 2023, as artistas Gal Costa, Elza Soares e Rita Lee tiveram a medalha concedida em uma homenagem póstuma.

Nascida em Goiânia (GO), Amanda se mudou para Joinville (SC) aos 10 anos para estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, onde foi chamada para integrar a Cia Jovem da Escola Bolshoi. Aos 28 anos, a bailarina está há uma década na Rússia, onde conquistou fama internacional, e já se apresentou em países como Holanda, Bélgica, França, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Turquia, Itália, Cazaquistão, Bulgária, Suíça, Uruguai, Paraguai e Chile.

A artista do Teatro e Ópera de Kazan já fez apresentações solo em balés de grande renome como Giselle, O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes e Coppelia. Em março, Amanda e Wagner de Carvalho, ambos ex-alunos na Escola do Teatro Bolshoi, foram vencedores da Premiação BraVo como "Artistas do Ano com a melhor Performance Clássica".