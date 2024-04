Madonna dá bronca em produção: "Me respeitem"

Madonna, cantora, "desceu do salto" durante mais uma apresentação do show Celebration Tour, nos Estados Unidos. A Rainha do Pop reclamou do ar-condicionado ligado.



‘Me respeitem’

"Vocês não sabem o quanto tenho esperado por essa p** de show. Eu tenho trabalhado para c*, eu mereço. Me respeitem. O show não irá continuar até vocês não me respeitarem. Consigo sentir do lugar onde estou que ainda está ligado (o ar-condicionado)", desabafou.

Em maio, a Rainha do Pop irá apresentar a sua turnê no Brasil, em plena praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show será transmitido ao vivo pela Globo e promete reunir os grandes clássicos da loira.

Madonna pisou no Brasil pela primeira vez em 1993, com a turnê icônica The Girlie Show. Foi um alvoroço enorme no país. A cantora gostou tanto que voltou outras vezes, como em 2008 e 2012.

Vixe! Madonna interrompeu o show de ontem por conta do ar condicionado. A Rainha ficou extremamente irritada e deu uma bronca na equipe para que desligassem. pic.twitter.com/Yl8l8ToZL8 April 8, 2024

