Disco de estreia de Chico Science e Nação Zumbi completa 30 anos

Nesta terça-feira (9/4), completaram-se 30 anos do lançamento do disco Da lama ao caos, estreia do grupo Chico Science e Nação Zumbi. A banda foi uma importante representante do movimento ‘manguebeat’. O gênero musical fez muito sucesso no final da década de 1990 ao misturar hip hop, eletrônica e ritmos pernambucanos.

Chico Science iniciou na música em grupos de hip hop e bandas baseadas no funk e no soul. A Nação Zumbi nasceu quando o artista conheceu um bloco afro em um subúrbio de Olinda e misturou sua banda com a percussão nordestina, iniciando o movimento cultural. Em 1997, Chico morreu, aos 30 anos, em um acidente de carro, deixando para trás um grande legado na música brasileira.

Em 2022, como homenagem, um túnel na Ilha do Retiro, em Recife, ganhou um painel artístico inspirado em duas músicas do álbum. A intervenção fazia parte do programa Colorindo Recife e foi organizada pelo artista Max Motta. A banda também teve reconhecimento pela cineasta Jura Capela no documentário Mangue bit.