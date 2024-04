Sequência de 'Coringa' ganha trailer com Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Nesta terça-feira (9/4), foi divulgado o primeiro trailer do filme Coringa: delírio a dois. Com Joaquin Phoenix de volta ao papel principal, a cantora e atriz Lady Gaga entra na história como o par romântico do protagonista. O longa tem previsão de estrear em setembro no Festival de Veneza.

A sequência também conta com Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung no elenco. O cineasta Todd Phillips retorna para a direção e roteiro da produção, acompanhado do co-roteirista do primeiro filme, Scott Silver. Além da introdução da personagem Harley Quinn e da ambientação no asilo Arkham, interpretada por Gaga, não foram anunciados mais detalhes sobre a trama.

Coringa: delírio a dois custou US$ 200 milhões para o estúdio Warner Bros e, segundo a revista Variety, terá 15 covers de clássicos e canções originais. Diferente do primeiro filme, o longa será um musical. A produção deve estrear apenas em outubro nos cinemas.