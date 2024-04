‘Batidão Tropical’: Pabllo Vittar emplaca maior estreia do ano no Spotify

Pabllo Vittar conquistou um feito inédito na carreira, após o lançamento do Batidão Tropical Vol. 2, na última terça-feira (9/4). A continuação do projeto que reúne regravações de sucessos do Norte e Nordeste, foi responsável pelo melhor desempenho da cantora no Spotify Brasil, e o maior do ano por um artista nacional até agora.

Em sua estreia, o sexto disco de estúdio da drag queen obteve 4,71 milhões de reproduções no período das últimas 24 horas, superior ao recorde anterior, que era do primeiro volume do disco, lançado em 2021, e na época havia somado 4,6 milhões de execuções. Com descontos, o disco totalizou 4,43 milhões – e ultrapassou o Numanice #3, de Ludmilla.

Além disto, Pabllo Vittar emplacou todas as faixas – incluindo a 8, 10 e 14, que estão bloqueadas – no top 200 do Spotify Brasil. ‘Pra Te Esquecer’, regravação do hit de Joelma, alcançou a melhor posição entre as 50 mais reproduzidas, em 29ª lugar. ‘Rubi’ (33º), ‘São Amores’ (34º), ‘Idiota’ (38º) e ‘Me Usa’ (41º) também figuraram no charts.

No total, Escândalo Íntimo, de Luísa Sonza, lançado em 2023, continua sendo a maior estreia de um álbum de um artista nacional no Spotify, com 15,6 milhões de streams, seguido por Versions Of Me, de Anitta (9,1M), Super, de Jão (8,1M), e Dos Prédios Deluxe, de Thiago Veigh (6,5M) .

