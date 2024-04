Cheia de energia do começo ao fim do Big Brother Brasil 24, Beatriz deixou o programa na noite desta quinta-feira (11/4) derrubando o apresentador Tadeu Schmidt. O momento repercutiu nas redes e ocorreu quando a vendedora do Brás se despedia do programar.



Mesmo com o susto, o apresentador manteve o bom humor: "Está tudo em ordem, ninguém saiu ferido". Vale lembrar que a brincadeira foi uma referência ao momento em que Beatriz derrubou Sabrina Sato, no começo do programa.

Gente a Bia, Beatriz derrubou até a Globoplay.pic.twitter.com/sNiz7yQ0Md — Pobre de Direita (@RidlavSednanref) April 12, 2024

Eliminação desta quinta

De favorita até eliminada com 82,61%, Beatriz foi a penúltima participante a sair do BBB24. Isabelle ficou em segundo com 9,86% e Davi em terceiro com 7,53%.