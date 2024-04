BBB 24: Beatriz é a penúltima eliminada com 82,61% dos votos

De favorita até eliminada com 82,61%, Beatriz é a penúltima participante a sair do BBB24. Isabelle ficou em segundo com 9,86% e Davi em terceiro com 7,53%.

A vendedora do Brás, que chegou como uma das favoritas, protagonizou uma discussão com Davi na última semana após o sincerão da segunda-feira (8/4). Beatriz chegou a desabafar que teria "cavado a própria eliminação".

Após a formação de paredão, o brother foi atrás de Beatriz, mas ela manteve a posição de que não queria mais contato com ele. "Concluiu, Davi? Então é isso, por favor, não me procure mais, eu já falei isso pela segunda vez e eu sou idiota que tu ainda vem e eu escuto. E eu falei não me procure mais, qual a parte que você não entendeu?", declarou.