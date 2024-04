Ludmilla sobe ao palco principal do Coachella para show histórico

Ludmilla fez história ao se apresentar no palco principal do festival Coachella, tornando-se a primeira afro-latina a realizar tal feito. Com um investimento de mais de R$ 8 milhões para as duas apresentações, a cantora preparou-se intensamente, com ensaios iniciados um mês antes e parte da equipe contratada nos EUA.

O alto investimento incluiu figurinos que totalizaram mais de R$ 500 mil, além da contratação de renomados profissionais do mercado de eventos.

A montagem do palco ficou a cargo de uma empresa conhecida por seu trabalho nos intervalos do Super Bowl, e outra empresa envolvida é reconhecida por sua colaboração com artistas como Doja Cat e Drake.

Ludmilla destacou a importância de contar com uma equipe qualificada para concretizar sua visão artística. Apesar dos desafios, ela expressou sua determinação em oferecer ao público uma apresentação memorável, refletindo seu compromisso com a excelência e a inovação em sua carreira internacional.

COMEÇOU! Ludmilla acaba de abrir o show no #Coachella com o som "Rainha da Favela"

