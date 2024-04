Morre Park Boram, atriz e cantora de k-pop, aos 30 anos; causa é investigada

Morreu na quinta-feira (11/4) a atriz e cantora de K-pop Park Boram, aos 30 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, mas a informação foi confirmada pela agência Xanadu Entertainment, responsável pela carreira da artista.

"Park Boram faleceu repentinamente em 11 de abril. Estamos profundamente tristes em transmitir a notícia e expressar condolências aos seus familiares", declarou a agência, informando ainda que um velório e funeral seriam agendados.

Segundo informações policiais de Seul à mídia local, Park estava na casa de amigos quando foi ao banheiro e permaneceu lá por um período. Um dos amigos a encontrou inconsciente, inclinada sob uma pia, após vasculhar a residência. Os jovens imediatamente acionaram as autoridades e tentaram reanimá-la antes de sua transferência para o Hospital da Universidade de Hanyang.

Infelizmente, Park veio a falecer às 23h17, cerca de uma hora após sua chegada à emergência. As causas da morte estão sendo investigadas pela polícia, visto que a artista não possuía problemas de saúde conhecidos.

Carreira

Park Boram iniciou sua carreira musical na 2ª temporada do programa de TV Super Star K, em 2010, no qual se destacou entre os 11 finalistas. Seu primeiro trabalho musical foi lançado em 2014, com a música Beautiful.

Recentemente, divulgou uma nova faixa intitulada I Miss You Actually. Ao longo de sua carreira, Park conquistou reconhecimento nas paradas musicais sul-coreanas e colaborou com diversos artistas locais, incluindo Eric Nam, Park Kyung, Parc Jae-jung, Lil Boi e Huh Gak.

Além de sua carreira musical, a artista também atuou em papéis secundários em produções televisivas, como na série Persevere, Goo Hae-Ra, de 2015 e recebeu o prêmio de Artista do Ano no 4° Gaon Chart K-POP Awards e estava prestes a ser indicada ao Mnet Asian Music Award, ao Melon Music Award e ao Golden Disk Award.