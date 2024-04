Vídeo: Iza mostra reação da família ao descobrir que estava ela grávida

Iza compartilhou um emocionante vídeo neste domingo (14), revelando as reações de familiares e amigos à notícia de sua gravidez. Aguardando seu primeiro filho com Yuri Lima, jogador do Mirassol, a cantora confirmou a gestação à Quem na última quarta-feira (10).

Emocionada, ela expressou gratidão pelo amor que a rodeia durante este momento especial. No vídeo, Iza surpreendeu várias pessoas do seu círculo próximo com a notícia da gravidez, capturando suas reações de surpresa e alegria.

Amigos e familiares, como sua mãe Isabel Cristina, foram pegos de surpresa com a feliz novidade. Nas redes sociais, artistas como Samara Felippo e Lilia Cabral demonstraram apoio e encantamento com a revelação.

Embora sempre tenha preferido manter sua vida pessoal discreta, Iza tem dado sinais recentes de sua nova jornada. Em março, cancelou um show no BBB 24, citando necessidade de repouso absoluto por recomendação médica, sem especificar a razão. A notícia da gravidez vem como uma surpresa emocionante para seus fãs e seguidores, que agora compartilham sua alegria.

