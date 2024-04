Fernanda Paes Leme causou um rebuliço ao apagar uma mensagem de parabéns a Bruno Gagliasso em seu aniversário de 42 anos, postada em seu perfil no Instagram.

A legenda reveladora gerou debates nas redes sociais, com alguns criticando a exposição da relação entre eles e outros defendendo a mensagem como inocente.

Na postagem original, Fernanda expressou seu carinho por Gagliasso e relembrou momentos marcantes de sua amizade com o ator, incluindo a esperança de que sua filha nascesse no mesmo dia. Ela destacou a importância do dia 13 para ambos e expressou o desejo de que Gagliasso aproveitasse a data de maneira especial.

Apesar da remoção da mensagem, a repercussão do post continuou, deixando os fãs curiosos sobre a dinâmica da amizade entre Fernanda e Bruno. Enquanto alguns interpretam a ação como uma alfinetada, outros acreditam que reflete apenas um vínculo afetivo entre os dois, independente da distância física.

O post Fernanda Paes Leme apaga post polêmico sobre afastamento de Bruno Gagliasso foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.