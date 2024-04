Cantora sertaneja morre aos 34 anos em acidente carro em SP

A tragédia chocou os fãs da música sertaneja: Nanda Ferraz, aos 34 anos, perdeu a vida em um acidente de carro na Rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, próximo a Ribeirão Preto (SP), segundo matéria do site da revista Quem.

Conhecida como Lígia Fernanda Gonçalves, a artista tinha uma forte presença na região, apresentando-se em diversas ocasiões. Inspirada por nomes como Simone Mendes e Luana Prado, deixou um legado musical marcante.

Além de sua carreira promissora, Nanda Ferraz deixa para trás duas filhas pequenas, agravando ainda mais a comoção em torno de sua partida prematura. Enquanto amigos, familiares e fãs prestam homenagens, as autoridades investigam as circunstâncias do acidente que ceifou sua vida.

A cantora foi sepultada em São José do Rio Preto (SP) nesta segunda-feira (15), deixando uma lacuna no cenário musical e um vazio irreparável na vida daqueles que a amavam e admiravam.

