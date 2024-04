Confira o calendário de episódios da série ‘O simpatizante’

A série inspirada no ganhador do Pulitzer O simpatizante estreou neste domingo (14/4) e narra a trama de um espião comunista metade francês, metade vietnamita, que precisa se refugiar em Los Angeles. Com Sandra Oh (Killing Eve) e Robert Downey Jr. (Homem de ferro) em papeis centrais, os telespectadores indagaram apenas o primeiro episódio disponível no streaming.

Ao todo, a obra conta com sete episódios que serão transmitidos semanalmente. Segundo a agenda da HBO, sempre aos domingos às 22h no canal HBO e na plataforma MAX. Confira abaixo a lista de episódios:

Episódio 1: 14 de abril



Episódio 2: 21 de abril

Episódio 3: 28 de abril

Episódio 4: 5 de maio

Episódio 5: 12 de maio

Episódio 6: 19 de maio

Episódio 7 (series finale): 26 de maio

O último episódio do seriado irá ao ar no final de maio, então ainda falta pouco mais de um mês para o desfecho da narrativa. O simpatizante foi inspirado no livro homônimo lançado em 2015 pelo escritor Viet Thanh Nguyen, vencedor do prêmio Pulitzer em 2016.