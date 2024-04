Robert Downey Jr. responde se voltaria ao universo Marvel depois de Oscar

Robert Downey Jr. conquistou seu primeiro Oscar em março, pelo papel coadjuvante no filme Oppenheimer - mas não esnoba Tony Stark, o Homem de Ferro, personagem que o alçou ao estrelato. Em entrevista recente à revista americana Esquire, o ator revelou se voltaria ou não para a Marvel.

Ao ser perguntado se aceitaria retornar ao Universo Cinemático da Marvel (MCU) no futuro, agora que é dono de um Oscar, Downey Jr. respondeu: "Com alegria. É uma parte integrante do meu DNA. Aquele papel me escolheu. E olha, eu sempre digo Nunca, jamais aposte contra Kevin Feige. É uma aposta perdida. Ele é a casa. Ele sempre vencerá'". Ele se refere ao produtor e presidente da Marvel Studios, mestre por trás das tramas intricadas que renderam uma bilheteria mundial bilionária.

Para Downey Jr., tudo é possível nas mãos de Feige, embora o Homem de Ferro tenha se despedido do MCU em Vingadores: Ultimato, longa de 2019 que marcou o fim da estrondosa franquia. A primeira aparição do personagem foi em O Incrível Hulk (2008), e o ator reprisou o papel em nove filmes ao longo de mais de uma década.

Já distante de seus melhores dias, o estúdio vem enfrentando uma onda de produções decepcionantes, com números abaixo do esperado. O cenário suscitou rumores de que a Marvel estaria estudando reviver os Vingadores com seu elenco célebre, composto por Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson, além de Downey Jr. Por enquanto, não passam de especulações.

Com a Marvel mergulhada nos conceitos de multiverso e dimensões paralelas, não parece impossível sonhar com o retorno do icônico Homem de Ferro, se nem mesmo o ator duvida disso.

Em 2023, porém, Kevin Feige disse à Vanity Fair que o estúdio jamais reverteria a morte de Tony Stark em Ultimato. "Vamos manter esse momento e não tocar nele novamente. Todos nós trabalhamos duro por muitos anos para chegar a isso, e nunca iríamos querer desfazer isso magicamente, de forma alguma", disse o produtor.