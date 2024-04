Após sofrer infarto e passar por cirurgia, Tande recebe alta médica

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Alexandre Ramos Samuel, mais conhecido como Tande, recebeu alta nesta quarta-feira, dia 17 de abril, após ser internado às pressas por conta de um infarto.

Ele estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, onde precisou ser submetido à uma cirurgia. A informação foi divulgada pelo Gshow.

Na última terça-feira (16), o ex-atleta do vôlei chegou a compartilhar em sua rede social, um vídeo em que aparecia no hospital, explicando sobre seu estado de saúde. "Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira agora eu acabei infartando, acreditem", disse Tande.

"Aos 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Fiquei uns 4 anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia principal do coração e, em mais duas, 78% e 73%", detalhou.

Tande (Foto: Reprodução/Instagram)

