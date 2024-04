MAB Educativo tem oficinas gratuitas em homenagem a Brasília

O Programa Educativo do Museu de Arte de Brasília (MAB) celebra os 64 anos de Brasília com jogos, brincadeiras e práticas artísticas temáticas voltadas para variadas idades, desde a primeira infância até jovens e adultos. As atividades são gratuitas e ocorrem no sábado (20/4) e domingo (21/4), a partir das 10h30.

Na oficina Brasília em Maquetes, recomendada para crianças a partir de 6 anos, serão recriados monumentos, viadutos e esculturas da cidade em miniatura. Usando materiais reciclados, como papelão, jornais e tampinhas, cada um poderá criar a própria versão da cidade. Os participantes também poderão criar padrões abstratos inspirados nos artistas da cidade, como Athos Bulcão e Francisco Galeno.

Para crianças de 1 ano e meio a 3 anos, a atividade Brincando com as cores e os monumentos de Brasília terá peças de EVA coloridas para construir Brasília em grande painel colorido. As crianças também aprenderão sobre a história da cidade, contada de forma lúdica e divertida.

Na Oficina de Poesia Concreta para a Cidade, destinada para crianças a partir de 8 anos, os participantes serão desafiados a criar intervenções poéticas, incorporando elementos visuais sonoros e espaciais nas composições. A Oficina de Arte Abstrata, inspirada em Francisco Galeno e Athos Bulcão, fará com que as crianças utilizem tintas, recortes de cartolina e materiais de diferentes texturas para criar padrões geométricos.

Confira a programação completa em @mediato.art.