Satturno lança EP "CM", nesta sexta (19/4) e faz show, na Infinu, sábado (20/4)

Satturno lança primeiro EP da carreira em 19 de abril, com show no dia 20, na Infinu - (crédito: Divulgação / João Pontes)

A banda brasiliense Satturno lança, nesta sexta-feira (19/4), em todas as plataformas de streaming, o EP “CM”. O novo trabalho contará com quatro músicas que, seguindo a essência dos trabalhos anteriores do grupo, leva ao público uma sonoridade única e histórias de amores conquistados e perdidos. A nova obra contará, ainda, com um show no sábado (20/4), na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul, a partir das 20h, com a participação de Mariá e Zenit.

O “CM” — referência ao acorde de Dó maior — é o primeiro EP da banda, que foi formada em 2022, e que conta com outros singles nas diversas plataformas de streaming e no YouTube — alguns ainda sob a acunha Saturno em Chamas. A obra conta com influências de vários gêneros, e foi lançado pelo selo Alto Volume Records. “A gente usou uma variedade de referências, que vai de Pink Floyd, Calypso até Luiz Lins e Freud. Podem esperar bastante novidade sonora nesse EP”, destaca JRamos, vocalista e guitarrista da Satturno.

Para a banda, o EP traz um novo momento da carreira, mais madura e com uma sonoridade diversificada. “A banda vê esse lançamento como uma virada de chave na Satturno. É nítido o crescimento da banda, tanto coletivamente quanto individualmente. Esperamos que os fãs aproveitem as novas músicas tanto quanto aproveitamos fazer a produção e gravação das faixas”, completa JRamos.

Show

Para os fãs, o novo trabalho será lançado nesta sexta-feira em todas as plataformas. Quem quiser conferir as novas músicas ao vivo, podem participar do show oficial de lançamento na Infinu, adquirindo ingressos antecipados, a R$ 20, nas redes sociais da Satturno e do Alto Volume Rock. A apresentação contará com dois novos expoentes de Brasília, a cantora multiestilos Mariá e o indie rock da banda Zenit, tudo a partir das 20h.