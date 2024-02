Farofa Rock leva sua segunda edição ao Nacionaes, neste sábado (17/1)

As bandas Ultra Metade, Arqvírus, DF 147 e Rayet são as atrações da 2ª edição do Farofa Rock, que acontece neste sábado (17/1), a partir das 19h, no Nacionaes, em Arniqueiras. O evento traz, ao palco, bandas autorais do Distrito Federal com o intuito de apresentar ao público o que de melhor se produz na capital do país. A entrada é gratuita.

O encontro de bandas é mais uma das iniciativas da cena do rock local, que pretende dar visibilidade a artistas que surgem na cidade e querem se apresentar para o público em um espaço de qualidade.

“Esse é um rolê muito especial para a gente. Queremos fazer essa mistura para que o público e os fãs de cada uma das bandas se conheçam e conheçam novas bandas. Por isso, o nome do nosso evento é farofa, pois misturamos tudo o que há de bom em um mesmo lugar”, explica o produtor e vocalista da Ultra Metade, anfitriã da festa, Berg.

Os shows serão realizados no Nacionaes. O espaço localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, conjunto 28, lote 12, loja 2, na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, tem se firmado como um dos points com shows de rock da região, e do encontro entre motociclistas, grande público do gênero.

“Ganhamos esse apoio do Nacionaes e esperamos corresponder com um bom público. Vamos fazer uma grande festa, pois precisamos conquistar cada vez mais espaços”, conclui Berg.

Serviço

Farofa Rock — 2ª edição

Dia: Sábado, 17 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Setor Habitacional Arniqueiras, conjunto 28, lote 12, loja 2, na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras

Entrada gratuita