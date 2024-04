Jovem Dionísio indica lançamento de álbum com curta-metragem

A banda Jovem Dionísio liberou nesta quinta-feira (18/4) um curta-metragem nas redes sociais indicando um novo álbum. Marcado para o dia 10 de maio, Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais) é o título do disco que não teve mais detalhes.

No curta, com duração de 5 minutos, a banda interpreta funcionários de uma loja de vendas de cadeiras, a Caldeiraria Tartaruga. Na trama, um homem-bagre exige duas cadeiras perfeitas enquanto os jovens só querem curtir. É possível ouvir nos minutos finais, trechos de alguma nova canção.







Formada por Bernardo “Belni) Pasquali, (vocal e guitarra), Gustavo “Gugo” Karam (vocal e baixo), Ber Hey (teclados) e os irmãos Gabriel “Mendão” Mendes (bateria) e Rafael “Fufa” Mendes (guitarra), a banda vem emplacando sucessos com o estilo de pop alternativo desde 2020, quando viralizaram com uma remix do single Pontos de exclamação, feito por Vintage Culture e Future Class. O maior sucesso da carreira deles veio em 2022, quando a faixa Acorda, Pedrinho se tornou viral no TikTok.

O grupo, original de Curitiba, nasceu no início de 2019 quando um grupo de amigos de escola decidiram usar o nome do bar favorito deles para cantar músicas de autoria própria. Atualmente, eles acumulam centenas de milhões de reproduções nas plataformas de streaming, fizeram turnê europeia e já tocaram em alguns dos principais eventos do Brasil com destaque para Rock in Rio e Primavera Sound São Paulo.