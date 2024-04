Sem projeto no canal, Chris Flores deixa o SBT após 7 anos

Chris Flores não é mais apresentadora do SBT! A artista, que comandava o Fofocalizando nas tardes do canal, deixou a emissora nesta sexta-feira (19/4), após 7 anos de parceria. O desligamento foi em comum acordo com a direção da emissora.

Em conversa com o portal Notícias da TV, Chris Flores pontuou que deixou o Fofocalizando, pois não se via mais fazendo fofocas.

"Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida", disse ela.

"Eles [executivos da emissora], falaram até breve. Disseram que, surgindo um novo projeto e eu tendo disponibilidade, podem me chamar. Tenho muita gratidão ao SBT, uma casa que me recebeu muito bem e que para qual eu dei o meu melhor. É um ciclo que se encerra", explicou.

Reprodução/SBT

