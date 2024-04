Pearl Jam lança ‘Dark Matter’ , o 10º álbum da carreira da banda

Pearl Jam lança seu décimo segundo trabalho, Dark matter, com onze faixas produzidas pelo produtor e vencedor de um Grammy Andrew Watt. O álbum é o primeiro lançamento da banda desde o aclamado Gigaton, lançado em 2020.

Para Dark matter, Pearl Jam preparou o terreno com a faixa-título, lançada como single principal. Ela alcançou o primeiro lugar na parada Mainstream Rock Airplay da Billboard, onde permaneceu por três semanas. A banda não tinha esse resultado nessa parada desde 1998 e também alcançou o primeiro lugar na Billboard Rock & Alternative Airplay Chart.

Em comemoração ao Dia da Loja de Disco, a banda realizou 180 festas de audição em 150 estabelecimentos nos Estados Unidos e em outros 30 países. Eddie Vedder e Jeff Ament, da banda, fizeram uma aparição surpresa especial na Easy Street Records, em Seattle, para o evento. A banda também está celebrando as lojas de discos independentes com o lançamento de uma edição especial do disco.

A banda sairá em turnê mundial este ano. O tour abrange nove países e 25 cidades; começa na Rogers Arena, em Vancouver, no Canadá, e cobre grande parte da América do Norte, incluindo shows no Wrigley Field, Madison Square Garden e Fenway Park. Será a primeira, vez em seis anos, ue a banda se apresenta na sua cidade natal. O show em Seattle será na Climate Pledge Arena, a primeira arena do mundo a ter certificado zero de emissão de carbono.