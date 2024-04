‘Renascer’: Buba ganha reviravolta inédita no remake

A Globo está empenhada em fisgar a atenção do público com Renascer, e pretende utilizar a história de Buba (Gabriela Medeiros) como forma de impulsionar o Ibope do remake da novela, atualmente em cartaz no horário das nove.

Isso porque, na contramão da versão original, a personagem passará por uma reviravolta e ganhará um rumo inédito, onde se reencontrará com os pais pela primeira vez desde a transição de gênero, após incentivo de José Augusto (Renan Monteiro).

Com a morte já prevista de José Venâncio (Rodrigo Simas), com quem ela vivia romance em Renascer, Buba também se apaixonará pelo outro filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), e continuará fazendo parte da família do protagonista.

A reviravolta original nesta versão, assinada por Bruno Luperi, será veiculada nos próximos capítulos de Renascer, após o assassinato do personagem, que cairá em uma emboscada feita por Egídio (Vladimir Brichta), e será veiculada na próxima segunda-feira (22).

