Duxy lança ‘Noites em claro’ primeiro álbum de estúdio do rapper

Nascido em Taguatinga, o rapper brasiliense Duxy, lançou neste domingo (21/4) o álbum Noites em claro. Duxy explora a moral humana no primeiro álbum de estúdio lançado. Noites em claro já está disponível nas plataformas de streaming de áudio.

Noites em claro traz um teor de contestação social unido a mensagens ácidas que remetem ao movimento punk. O álbum que contém 12 faixas, trazem a participação de Nocivo Shomon, SEMDÓ, Oráculo MC e Negro Thales do grupo brasiliense Código penal. Noites em Claro mostra a maturidade conquistada durante a vida e carreira de Duxy, enquanto lida com questões morais e tenta entendê-las para trilhar seu caminho.

O rapcore — junção do rap com punk — gêneros que originam o estilo emergiram como uma ferramenta de resistência, conscientização e mobilização, foi escolhido a dedo pelo artista. Duxy se inspirou em grandes nomes do Rock, como Charlie Brown Jr., e da antiga geração do Hip Hop na direção musical do disco.