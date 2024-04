DJ pioneiro Tijah lança novo álbum: PsyGhetto Cloistered

O DJ brasileiro pioneiro no prog dark nacional, Tijah, lançou na sexta-feira (19/4) seu quarto álbum de estúdio: PsyGhetto Cloistered. O álbum reúne a trajetória musical do DJ, que começou a trilhar seu caminho na produção de psytrance em 2009. PsyGhetto Cloistered já está disponível nas plataformas de áudio.

Tijah está entre os DJs mais requisitados no dancefloor do mundo. PsyGhetto une a trajetória artística de Tijah em uma narrativa musical. O álbum explora ritmos enérgicos da música eletrônica, incorporando em nuances da vida urbana. PsyGhetto Cloistered é uma imersão do universo da música eletrônica e o ritmo da cidade.

“A mensagem para o público é de integridade e amadurecimento, pessoal e artístico”, explica Tijah, ao Correio, sobre o preceito de PsyGhetto. O novo álbum é uma experiência diferente para o público amante da música eletrônica: “PsyGhetto é a junção do psytrance com o centro urbano. PsyGhetto vem para quebrar paradigmas e furar a bolha urbana”.

O álbum, que reúne 10 faixas inéditas, também conta com colaborações de outros DJs em quatro músicas. “Tracks colaborativas se dão a partir de alguma coincidência que eu e meus parceiros estão vivendo no momento. Procuro conectar processos da vida com minha música”, reflete Tijah, ao Correio.

O DJ reúne mais de 1 milhão de plays em suas músicas no Spotify, se apresenta em Brasília no mês de maio. “Faz um ano que não me apresento em Brasília, tenho grandes expectativas! Sempre foi um dos locais que mais gostei de tocar”, finaliza o DJ.