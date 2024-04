Com as malas prontas para deixar o SBT, Eliana dispara na audiência; veja quanto marcou! - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Eliana vai encerrar sua parceria de 15 anos com o SBT da melhor forma possível! A apresentadora está na melhor fase da carreira e em suas últimas semanas no ar pelo canal de Silvio Santos, conquistou uma alta audiência no último domingo(21).

Com a participação do cantor Léo Santana, o programa teve seu melhor desempenho na Grande São Paulo em seis meses, e fez a alegria da direção da emissora.

De acordo com dados consolidados que o Observatório dos Famosos obteve com fontes do mercado, Eliana marcou média de 6,9 pontos, superando toda a grade de programação da Record, principal concorrente no horário.

Eliana não marcava uma audiência tão alta assim desde o dia 1º de Outubro de 2023, quando havia marcado uma média de 8,5 pontos.

