Filho de Marcelo Rezende revela detalhes de abuso sofrido na infância

Reprodução/Record Diego Esteves e Marcelo Rezende

Diego Esteves Rezende, filho do saudoso apresentador Marcelo Rezende (1951-2017), revelou ter sido abusado por uma ex-namorada do pai na infância. Durante entrevista ao programa A la Tarde, da emissora argentina America TV, na qual é funcionário, ele deu detalhes inéditos.

"Vou contar o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu nunca contei isso. Fiz terapia por muitos anos e é um tema muito difícil", iniciou ele, após noticiar uma história sobre abuso infantil. "Esses episódios são como efeitos borboletas e levamos para sempre. Vou contar e cada um toma sua conclusão", disse.

"Eu tinha sete, oito anos e, por alguns minutos, fiquei aos cuidados de uma ex-namorada do meu pai. Uma mulher que tinha 40 anos. Acho que ele tinha ido comprar alguma coisa para comer, estava passando férias no Brasil, e fiquei sozinho com essa mulher. Vou contar isso para que o mecanismo [de um abuso] seja compreendido", declarou o filho de Marcelo Rezende, que ainda contou que a situação só foi interrompida pelo seu irmão.

"Ela começou a jogar bola comigo num quarto. No momento em que o jogo termina… eu me lembro perfeitamente. Ela estava com meia arrastão preta e com uma minissaia. Ela me sentou no colo dela e começou a dizer me acaricia aqui, começa no joelho, continua pela coxa e quando a situação ia continuar, meu irmão entrou e nesse momento a situação foi interrompida", contou Diego Rezende. Segundo ele, foi preciso realizar terapia para superar o trauma, que durante muitos anos, não foi exposto por ele por ter sido algo difícil de relembrar.

