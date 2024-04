Jogador do Botafogo é afastado após denúncia de agressão à ex

Após o jogador do Botafogo Kauê ser denunciado pela ex-namorada de que havia sido agredida. O clube comunicou aos torcedores, nesta segunda-feira (22), o afastamento do atleta por tempo indeterminado até que o caso seja esclarecido.

O Botafogo afirmou por meio de nota que ao tomar conhecimento dos relatos no início desta semana. O jogador está afastado até o esclarecimento do caso. Ainda no comunicado, o clube declarou que "repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres".

Acontece que, na tarde desta segunda-feira (22), Isabella Ribeiro, ex-companheira de Kauê, surgiu nas redes sociais publicando uma série de fotos e vídeos. Nas imagens, a moça aparece com marcas no corpo e relata um episódio que teria acontecido no último domingo (21).



A influenciadora revelou as agressões e compartilhou o momento em que foi à Delegacia da Mulher, em Jacarepaguá, no Rio. "Gente, estou saindo da delegacia agora, já estou com o BO (boletim de ocorrência) na mão. Já fiz o que eu tinha que fazer, agora estou indo no IML, ele (Kauê) está nas mãos da Justiça. Quem acredita em mim acredita. Quem não acredita a Justiça vai provar", disparou a jovem.

Isabella revelou que não estava bem e se dopou de Clonazepam, e que o motivo para as agressões teria sido porque ela tentou se matar e ele não soube lidar com isso. "Não vou apanhar de homem. Ainda mais de um moleque de 19 anos. O motivo foi porque ontem eu tomei clonazepam (medicamento de tarja preta) para me matar”, contou a influenciadora.

No desabafo, a jovem afirma que tomou duas caixas de remédios “Eu tentei me matar. Tomei logo duas caixas, por mil motivos que estão acontecendo aqui. Não estou bem. Quase bati na minha mãe. Surtei, gente. Quem já tomou o medicamento sabe. Ele não soube lidar. Na verdade, ele soube, do jeito dele. Eu não vou aceitar isso de ninguém. Eu vou falar aqui mesmo. Se ele teve peito de fazer, tem que ter peito para assumir”, finalizou.







