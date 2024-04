Gloria Groove anuncia fim de hiato e retorno aos palcos

A multiartista Gloria Groove compartilhou uma mensagem em sua conta no X anunciando o fim do hiato e retorno aos palcos. Gloria, que tem uma agenda intensa de compromissos e shows, tirou férias para recarregar as energias e voltar aos holofotes do jeito que os fãs esperam.

A cantora termina o texto prometendo aos fãs continuar a alegrá-los com música e arte. Nos comentários, os seguidores retribuíram o amor de Gloria com mensagens de carinho e apoio para a multiartista. Em uma época na qual a vida é sempre muito corrida, o texto de Gloria Groove mostra a importância de se cuidar, e de, às vezes, parar para ver o mundo à sua volta com mais atenção, para continuar seguindo nas batalhas da vida.

Confira abaixo a nota publicada por Gloria:

Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor. Hiato também é construção. Silêncio também é… — Gloria Groove (@gloriagroove) April 21, 2024