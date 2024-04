X, ex-Twitter, vai sair do Brasil? País é o 6º com mais usuários da rede

Em meio ao embate com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o bilionário Elon Musk ameçou tirar os funcionários da rede social X (antigo Twitter) do Brasil. Em outro momento, o empresário sul-africano disse que provavelmente teria que fechar o escritório no país. Além do impacto a milhões de usuários, a saída da rede social do país traria prejuízos econômicos, pois segundo a plataforma alemã Statista, o Brasil é o sexto com mais usuários do X no mundo.

O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, Japão, Índia, Inglaterra e Indonésia. Em janeiro deste ano, o Brasil tinha mais de 22 milhões de usuários na rede social. Além disso, de acordo com a plataforma de análise de sites SimilarWeb, 9,3 milhões de brasileiros são usuários ativos mensais do X, considerando somente acessos no app de celulares com o sistema operacional Android.

Ao criticar o ministro Alexandre de Moraes, Musk alegou que "os princípios são mais importantes do que o lucro”. “Estamos levantando todas as restrições. Este juiz (Alexandre de Moraes) aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório de lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, afirmou Musk.

Entenda o caso

Desde o sábado (6/4), Elon Musk, dono da rede social X, vem lançando uma série de ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O bilionário ameaçou desbloquear perfis suspensos por determinação judicial no âmbito dos inquéritos que investigam a disseminação de desinformação nas redes sociais e chamou Moraes de "ditador". As ameaças e acusações geraram reação do STF e do Congresso Nacional.

Elon Musk afirmou que o ministro Alexandre de Moraes "deveria renunciar ou sofrer impeachment" e que o X poderia sair do Brasil. Depois, o bilionário subiu o tom e chamou o ministro do STF de "ditador que tem Lula na coleira". Em resposta ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) Musk respondeu: "Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, então faremos um dump completo de dados".

Além de Nikolas, Elon Musk também respondeu o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). O parlamentar brasileiro elogiou o bilionário e afirmou que ele estaria representando "milhões de brasileiros que se opõem à censura e à tirania". Em seguida, Musk retuitou a publicação de Marcel e escreveu: "A lei se aplica a todos, incluindo Alexandre de Moraes. Ele deveria ser julgado por seus crimes".

O ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do bilionário Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que investiga a disseminação fake news para atacar as instituições democráticas brasileiras. Além disso, o magistrado também fixou uma multa de R$ 100 mil caso o bilionário reative as contas suspensas pela Justiça.