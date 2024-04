'Marvel Rivals' revela Loki em novo trailer de gameplay

O Overwatch da Marvel acaba de ganhar mais um personagem ao seu elenco inicial, revelado em vídeo divulgado pelo canal oficial de Marvel Rivals na terça-feira (23/4).

No trecho, o Deus da Trapaça mostra as habilidades que vão estar presentes no game, como se duplicar e copiar os poderes de outros heróis através da magia. Com a adição do vilão asgardiano, o elenco anunciado chega a 17 personagens, tendo entre eles nomes muito famosos dos fãs da editora, como o Homem de Ferro, Thor, Pantera Negra, Groot, Homem-Aranha, Magneto e Doutor Estranho.

Marvel Rivals teve o seu primeiro trailer divulgado no final de março e sua alfa vai ser liberada em maio para os jogadores cadastrados poderem testar o jogo, que ainda não tem uma data oficial de lançamento.