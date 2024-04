Gracyanne teria feito ménage com Belo e Adriano Imperador

Mais um polêmica envolvendo o casamento de Gracyanne Barbosa e Belo. Nesta semana, durante o programa 'Geraldo do povo', o colunista Bruno Di Simone revelou que o ex-casal, era acostumado a praticar ménage, sexo com mais pessoas e uma delas teria sido o ex-jogador Adriano Imperador.

O colunista começa surpreendendo o público afirmando que a musa fitness e o cantor faziam ménage e citou o nome do ex-jogador. "Eu vou falar, eles faziam ménage. Belo e Gracyanne faziam ménage e aí rolou uma com Adriano Imperador", revelou Bruno Di Simone.

Em seguida, o comunicador afirma que o ex-casal mantinha uma relação aberta e que Barbosa se relacionou com Adriano: "Eles tinham uma relação aberta. O Imperador se relacionou com Gracyanne. E Belo presenciou", disparou.

Por fim, ele ainda contou que Gracyanne e Adriano Imperador ficaram por meses saindo às escondidas e todos da região sabiam desse caso: "Ela ficou meio apaixonadinha por ele. E continuou tendo relacionamento com ele às escondidas. Eu sou do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca inteira sabe disso. Isso não é novidade", finalizou.

Vale lembrar que o casamento de Belo e Gracyanne chegou ao fim, após a musa fitness trair o pagodeiro com seu personal trainner. A traição foi confirmada por ela mesma, depois que o caso veio à tona. Na semana passada, o cantor se mudou da casa onde vivia com a musa fitness. No entanto, os dois não descartam um possível retorno do relacionamento.

???? EITA

Gracyanne Barbosa e Belo tinham um relacionamento "aberto" e que houveram outras traições. Até o nome de Adriano Imperador está no meio ????#GeralDoPovo pic.twitter.com/kif4EF9ylJ — ???? (@OJonhSantos) April 21, 2024