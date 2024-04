Yasmin Brunet fica intrigada com previsão de cigana sobre novo amor

Yasmin Brunet pode ter um novo amor muito em breve, de acordo com as previsões de uma cigana. A modelo foi convidada para visitar o Mercado das Bruxas com Ana Maria Braga, em São Paulo, e por lá, teve um encontro misterioso.

Durante o papo com a cigana, Brunet se surpreendeu ao ver que ela revelou até a letra do futuro amor da ex-BBB.

"Amor tem. Ainda no caminho…Na verdade, existem aqui três amores. Você nasceu com destino de três amores. Um já passou. Mas são amores que tem que chegar, ele tem que passar", disse.

A cigana ainda explicou que nenhum dos amores é errado e surpreendeu ao revelar até a letra inicial do nome do futuro amado. "Tem uma letra S no seu dedo", disse. "É a primeira letra do nome da pessoa?", disparou Yasmin.

Reprodução/Gshow

