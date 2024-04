Giovanna Ewbank revela reação ao assistir a show de sexo com Bruna Gagliasso: ‘Fui pra casa chorando’

Durante um episódio do programa "Surubaum", Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilharam uma experiência peculiar que tiveram durante uma viagem a Amsterdã: assistir a um show de sexo ao vivo. Enquanto Bruno imaginava que a experiência apimentaria a relação, Giovanna teve uma reação surpreendente, chegando a chorar e se sentir triste com a situação.

Em suas próprias palavras, Giovanna relatou: "A gente foi num show de sexo em Amsterdã. Eu chorei, achei triste." Além do casal, outros convidados estavam presentes, incluindo Fabiula Nascimento e Emilio Dantas, e Fernanda Gentil e Priscila Montandon. Durante o programa,

Emilio compartilhou sua experiência em uma casa de swing, enquanto Bruno revelou sua participação na busca pela casa onde Fabiula e Emilio morariam juntos, uma ação que acabou influenciando no casamento deles. Fabiula compartilhou a história: "Bruno me ligou 8h30 da manhã e falou: ‘achei sua casa e do Emilio’. Ele fez uma loucura na minha vida."

Fernanda Gentil também compartilhou sua jornada emocional, descrevendo como conheceu e se apaixonou por Priscila Montandon após o fim de seu casamento. Em suas próprias palavras, Fernanda explicou: "Me via querendo falar sempre com essa amiga, fiquei meio ‘o que é isso?’." A franqueza e autenticidade dessas revelações fornecem um retrato sincero das complexidades do amor e da intimidade.