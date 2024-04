Principal mistério de ‘Família É Tudo’ já tem data para ser revelado

‘Família É Tudo’ já caminha para a grande revelação da sua história: o mistério em torno de Electra (Juliana Paiva), finalmente terá seu desfecho, revelando para o público os responsáveis pela armação contra a jovem.

Nos primeiros capítulos, o autor deixou no ar uma suposta participação de Electra no atentado, no entanto a jovem se revelará inocente do crime do qual acabou presa.

Hans (Rafael Logan) e Jéssica (Rafa Kalimann) foram os responsáveis pelo esfaqueamento de Luca (Jayme Matarazzo), e o mistério já tem data certa para acabar.

Se nada mudar, a revelação em torno da inocência de Electra (Juliana Paiva), irá ao ar no capítulo do dia 10 de Maio. As sequências envolvendo o mistério devem surpreender o público e deixar claro que Jéssica é uma vilã.

