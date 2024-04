Simone Mendes relembra fim de dupla com Simaria e expõe medo

Reprodução/Instagram Simone Mendes

O programa "Conversa com Bial", desta sexta-feira, dia 26 de abril, receberá como convidada, a cantora Simone Mendes. Na entrevista, que teve trechos divulgados pelo jornal o Globo, a artista relembrou o término da parceria com sua irmã Simaria, em 2022, e também compartilhou um medo que tinha em relação à sua carreira solo.

"Eu tinha muito medo porque, na nossa história, é muito difícil uma dupla se separar e dar certo. Não me vem à memória nenhuma dupla no Brasil que tenha se separado e uma ter partido e ter dado certo. E aí o medo bateu na minha porta e ele (Kaká) estava do meu lado falando ‘Simone, vai. Vai dar certo, continua, é o seu sonho, não dá pra parar’. Então hoje ele cuida da parte de publicidade da minha carreira. A gente tem uma parceria de muito respeito, muito amor e muito cuidado", revelou Simone.

A cantora ainda falou sobre a parceria profissional com o marido, Kaká Diniz: "Eu e o Kaká somos muito parceiros. Sempre falamos que se um cair, puxa o outro. Ele sempre acreditou muito no meu talento. E ele foi uma das pessoas que falou assim pra mim "Vai. Continue. Você ama o que você faz. Vai dar tudo certo"", disse a artista.

Durante o bate-papo, Bial também abordou outros assuntos com a cantora, como sua espiritualidade, interação com fãs, experiência de ser mãe e como lida com a exposição da sua vida pessoal nas redes sociais. O programa vai ao ar no canal GNT, às 23h30, e na TV Globo, logo após o "Jornal da Globo". Além disso, a entrevista também pode ser ouvida em formato de podcast pelo Globoplay.

