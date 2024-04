Cezar Degraf lança música surpresa em espanhol, neste domingo (28/4)

O músico Cezar Degraf lançou, neste domingo (28/4), um single surpresa para os fãs de língua espanhola. Valiente é a primeira experiência internacional do artista, que, agora, começa a vislumbrar o mercado do rock latino-americano.

“Após minha música Lutar e Vencer entrar numa playlist de rock latino-americano, comecei a atrair ouvintes de diversos países da América do Sul e Central. Esses novos ouvintes também passaram a interagir comigo nas redes sociais. Já estava experimentando uma receptividade muito positiva com as minhas músicas em português, e percebi que era o momento ideal para estreitar os laços com meus ouvintes que falavam espanhol, lançando uma música no idioma deles”, conta Degraf.

Ele explica que apesar da diferença linguística, brasileiros e latinos compartilham muitos aspectos culturais. “Somos reconhecidos pela alegria, criatividade, persistência e esperança. Somos verdadeiramente um povo batalhador e valente. Essa conexão cultural e emocional entre nós me inspirou a expandir meu alcance musical para o público de língua espanhola, enriquecendo ainda mais minha jornada artística e proporcionando uma experiência ainda mais profunda e significativa para meus ouvintes.”

Com mais de 20 anos de carreira, Cezar Degraf costuma fazer grandes pré-lançamentos, usando todos os meios redes sociais para aumentar o alcance e dar visibilidade à cena do rock brasiliense. Foi por esse motivo que os fãs acabaram surpreendidos. “Peguei todos de surpresa, primeiro ao lançar uma música sem aviso prévio e, segundo, por ser em um idioma diferente. Acredito que os melhores presentes são os que recebemos de surpresa, sem esperar, e essa foi minha intenção ao compartilhar essa nova música de forma inesperada”, brinca. “Quanto à divulgação, ela será concentrada na melhor ferramenta que nós, músicos, temos à disposição: as redes sociais. Elas nos permitem alcançar um público vasto e diversificado de forma rápida e eficaz.”

Outra surpresa foi o casamento de ritmos e instrumentos tipicamente brasileiros ao som pesado das guitarras, marca do gênero defendido por Degraf na sua obra. “Embora a letra da música tenha sido escrita por mim em espanhol, desde o início eu tinha a visão de incorporar elementos distintivos da música brasileira no instrumental, como o samba, chorinho e até mesmo o funk. A música brasileira é incrivelmente rica e diversificada, e eu queria celebrar esses ritmos e brasilidades neste trabalho”, detalha ao Correio. “Trabalhar na fusão desses elementos foi desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. Foi como encontrar o equilíbrio perfeito entre dois mundos musicais distintos, unindo a intensidade das guitarras e dos vocais com a pulsante energia dos ritmos brasileiros”, afirma.

A produção de Veliente ficou por conta de Arthur Inácio, que vem se destacando no cenário local e com boas repercussões dentro do rock brasileiro, nesta virada de cena que vem trazendo o gênero de volta ao gosto do público, especialmente o mais jovem. Foi dele a missão de casar elemento das diversas culturas brasileiras com o idioma espanhol.

Após a surpresa, Cezar Degraf conta que empolgado com o novo mercado e quer dar um novo passo. “Vou adiantar um spoiler: sim, tenho planos para lançar músicas em outros idiomas no futuro. Estou animado para expandir ainda mais minha expressão musical e alcançar novos horizontes com essa próxima etapa da minha jornada artística”, conclui.

O link para a música Valiente pode ser encontrado nas redes sociais do cantor e baixada nas principais plataformas de streaming.