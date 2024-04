Fernanda Gentil recorda processo de assumir sexualidade publicamente:

A apresentadora Fernanda Gentil, de 37 anos, recordou como foi o processo de assumir sua sexualidade publicamente durante uma conversa com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no programa do "Surubaum", do YouTube. Na ocasião, ela revelou que foi um grande obstáculo na sua vida.

"Eu literalmente dei com a cabeça na parede. Nem meus pais sabem o que eu passei, só Deus. Ter que me assumir pro Brasil inteiro, imagina. Nunca cogitei viver escondida, no meu lugar de privilégio sei que nunca seria uma hipótese. Agora, era um obstáculo fazer isso para o Brasil inteiro", confessou Fernanda.

Atualmente, a apresentadora é casada com a jornalista Priscila Montandon. Na entrevista, ela também revelou detalhes de como as duas se conheceram: "A gente se conheceu por pessoas em comum. Viramos amigas, mas ninguém estava disponível. Eu estava casada e ela também. Ficamos muito próximas, sempre nos dando muito bem", contou.

"Quando a gente se separou, meio que a amizade se intensificou. Mas hoje a gente entendeu que ali já não era muito amizade. Eu fiquei mais confusa, porque para mim era tudo muito novo. Me via querendo falar sempre com essa amiga, querendo opinião e dividindo tudo. Fiquei: "O que é isso?", explicou.

Fernanda e Priscila se encontraram pela primeira vez em 2016 e oficializaram a união em 2018. Anteriormente, a apresentadora teve um relacionamento com Matheus Braga, com quem teve um filho chamado Gabriel. Além disso, ela também é mãe de Lucas, que adotou em 2009.

Sobre o primeiro encontro com Priscila, Fernanda disse que se preparou muito: "Não sabia nem por onde começar. Vi todos os vídeos do YouTube para saber como que fazia. Estudei muito, vi todos os filmes, fiz dever de casa. Mas foi muito fod*. O quebra-cabeça encaixou a peça. Foi a minha primeira vez aos 30 anos. Você tem noção?", revelou.

"A gente chegou ao hotel na sexta-feira, saímos no domingo, pedimos comida embaixo da porta, não vimos a luz do sol. Quando chegou no domingo a gente falou: "E agora, como que faz?". Eu com uma criança de 7 meses, outra de 8 anos, morando no Rio, prestes a fazer uma Olimpíada. Falei: "Se é isso mesmo, não quero passar por isso antes da Olimpíada. Depois a gente assume para o país", completou.