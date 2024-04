Reprodução/Instagram Gretchen

Gretchen utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (27), e publicou um vídeo dançando com o marido, Esdras de Souza, onde recebeu críticas. Isso porque, a cantora foi alvo de críticas por surgir com a região íntima marcada na roupa que utilizou para a gravação.

No vídeo em questão, a rainha do rebolado surgiu com um macacão de academia e dançava com o saxofonista o som do hit ‘Casca de Bala’, do cantor Thullio Milionário. Sem papas na língua, ela rebateu após alguns internautas terem detonado o look utilizado por ela.

"Quem tá comendo ama"

"Dá pra ver o risco no meio", disse uma seguidora. "E você tem o que a ver com a minha periquita? É da sua conta onde? Quem tá comendo ama", ironizou Gretchen. Posteriormente, a artista publicou uma indireta para os críticos de plantão.

"Enquanto muitas mulheres deixam de cuidar da sua própria vida para cuidar da minha, ocupo meu tempo vivendo intensamente. A vida tá passando tão rápido e não estão percebendo que quando acordarem para ela será tarde demais", disse a cantora e atriz.

A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)

O post Gretchen rebate crítica após deixar parte íntima marcada em look: "Quem tá comendo ama" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.