Edição do Festival de Cinema de Xerém (RJ) traz homenagem a Regina Casé

Entre 8 e 11 de maio, com caráter gratuito, o Festival de Xerém (Duque de Caxias, RJ) trará homenagem à atriz Regina Casé, que estará na abertura para receber o Troféu Zeca Pagodinho. No dia 10/5, o cineasta Hsu Chien terá celebração, com exibição do longa Desapega, estrelado por Glória Pires e Marcos Pasquim. Na mesma data, será mostrado, às 18h, o curta brasiliense Lubrina (da Moveo, empresa do DF), assinado por Vinícius Fernandes Gonçalves e Leonardo Vaz Dias Hecht. O filme trata de uma visita ancestral à área quilombola.

O evento traz na programação mais de 40 filmes, deste total 27 são curtas-metragens produzidos em sete estados brasileiros. Quase metade dirigidos por mulheres. Os curtas competem pelo troféu Zeca Pagodinho. Atividades formativas no audiovisual completam objetivos do evento.

O crítico de cinema, dramaturgo e roteirista Rodrigo Fonseca mediará debates que completam a programação. Há exigência de inscrições. O festival tem direção geral de Sergio Assis e é resultado de realização conjunta entre a EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual) e o Instituto Zeca Pagodinho. Toda programação está disponível no site oficial do festival (www.festivaldexerem.com.br)



1º Festival de Cinema de Xerém



Entre 8 e 11/5, com sessões presenciais em Duque de Caxias (RJ). Todas as atividades serão gratuitas. Confira a programação