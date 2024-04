Britney Spears pode ir à falência após acordo milionário com o pai, diz site - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Britney Spears, após a batalha judicial contra seu pai, enfrenta dificuldades financeiras e mentais, segundo fontes próximas. O TMZ relata que ela estaria em "sério perigo", agora que está livre da tutela paterna, com mudanças de humor drásticas e se isolando.

Uma fonte mencionou: "Ela tinha muita liberdade durante a tutela e as restrições serviam para protegê-la. Ela não está mais segura". Além das questões mentais, a situação financeira de Britney também preocupa. Ela teria gasto "uma fortuna" em viagens luxuosas para destinos como a Polinésia Francesa e o Havaí.

O site afirmou: "Ela não pode bancar isso. Ela tinha US$ 60 milhões quando a tutela acabou e agora está na mesma situação em que estava quando a tutela começou — em risco de falir".

Recentemente, Britney foi vista em Los Angeles com um suposto ex-namorado, Paul Richard Soliz, tentando evitar os paparazzi sem sucesso. Durante a tentativa de se esconder, ela acabou quebrando o para-brisa do carro com o salto alto, enquanto Paul tentava cobrir o rosto.

