Dia Brasil: Rock in Rio contará com noite sem artistas internacionais

O Rock In Rio Brasil 2024 terá um dia dedicado somente à música brasileira, sem a presença de artistas internacionais. Neste dia especial, o line-up da Cidade do Rock — localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro — conta com sertanejo, samba, MPB (Música Popular Brasileira), bossa nova, música clássica, rap, trap e pop nacional.

Os shows serão distribuídos em diversos palcos. Cada artista apresentará três músicas durante sets que variam de 1h30 a 2 horas.

Os artistas estarão divididos em grupos:

Sertanejo (Palco Mundo)



Chitãozinho e Xororó



Orquestra Heliópolis



Ana Castela



Luan Santana



Simone Mendes



MPB (Palco Mundo)



Baianasystem



Carlinhos Brown



Daniela Mercury



Majur



Margareth Menezes



Ney Matogrosso



Samba (Palco Sunset)



Zeca Pagodinho



Alcione



Diogo Nogueira



Jorge Aragão



Maria Rita



Xande de Pilares



Rock (Palco Mundo)



Capital Inicial



Detonautas



NX Zero



Pitty



Rogério Flausino



Toni Garrido



Pop (Palco Sunset)



Duda Beat



Glória Groove



Jão



Luísa Sonza



Lulu Santos



Trap (Palco Mundo)



Cabelinho



Felipe Ret



Kayblack



Matuê



Orochi



Ryan SP



Veigh



Rap (Palco Sunset)



Criolo



Djonga



Marcelo D2



Rael



Karol Conká



Bossa Nova (Global Village)



Bossacucanova



Leila Pinheiro



Roberto Menescal



Wanda Sá



Música Clássica (Espaço Favela)



Nathan Amaral



Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira

"A campanha do Rock in Rio esse ano é Rock in Rio 40 anos e pra sempre. Por isso a gente resolveu homenagear vários estilos da música brasileira. Estilos que a gente acredita que tem a ver com o festival. E estilos novos que nós estamos abrindo a porta pra entrar no festival. Então, vocês vão ver só shows exclusivos no Dia do Brasil. Com artistas como Capitão Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty. Todos em um show de uma hora e meia”, explicou o vice-presidente artístico do Rock in Rio, Zé Ricardo, sobre o Dia Brasil.

Segundo o fundador do Rock in Rio, Roberto Medina, o Dia Brasil é uma tentativa de "tirar pessoas das bolhas". "A gente precisa sair da bolha que a gente está. A música une pessoas, que une quem é diferente. A coisa que fez eu tomar essa atitude de comemorar os 40 anos foi olhar para frente e não pra trás. (...) é através da música que a gente pode tirar essas pessoas das bolhas e a gente fazer um gesto de um mundo melhor. Um gesto para as pessoas conversarem mais. O mundo tá radical, onde ninguém quer ouvir ninguém. Essa era a hora de trazer os grandes artistas, as marcas e trazer todos vocês", declarou Medina.

O Rock In Rio 2024 continua a ser um dos eventos musicais mais aguardados do mundo, atraindo fãs de todas as idades e origens para celebrar a música em todas as suas formas. Com esta noite dedicada exclusivamente à música brasileira, o festival reafirma seu compromisso com a valorização da cultura nacional e oferece uma experiência única para os espectadores.

"Quando começou o Rock in Rio eu queria reunir todas as tribos. Então estamos repetindo isso com a música brasileira. O sertanejo, o pop, o rock, o trap, bossa nova. Um vai convidar o outro. É muito emocionante. Vocês vão ver isso no Rock In Rio. Vai ser um dia muito emocionante", disse Medina.

O Rock In Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock e marca os 40 anos do festival. Entre os artistas internacionais já confirmados, Katy Perry, Travis Scott, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Shawn Mendes e outros.