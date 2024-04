Atriz desabafa sobre decisão de não ter filhos com ex-autor da Globo, de 86 anos

Reprodução/Instagram Mayara Magri e Lauro César Muniz

A atriz Mayara Magri abriu o coração sobre o casamento com Lauro César Muniz, conhecido por ser autor de diversas novelas da Globo e Record. Os dois se casaram em meados de 2020, em plena pandemia da Covid-19, e possuem 19 anos de diferença.

Em entrevista ao programa Manhã do Ronnie, da RedeTV!, a artista, de 61 anos, reagiu em torno das críticas que os dois ainda recebem pelo fato. "As pessoas não entendem algumas coisas do meu caminho como a diferença de idade entre a gente. As pessoas questionam, mas isso é tão bobo", disse.

"Lauro sempre teve uma grande presença na minha vida. Durante a pandemia, ficamos amigos e começamos a conversar. Ele estava levando uma vida muito solitária no Rio. Veio me visitar em São Paulo e nunca mais voltou. Ele me completa", derreteu-se a atriz, que também comentou sobre a decisão de não ter tido filhos ao longo da vida.

"Me dediquei muito ao trabalho, queria crescer como atriz. Tive alguns relacionamentos, mas peguei um papel atrás do outro. Quando me dei conta, chegando aos 40, concluí que não era meu caminho. Aceitei. Não lutei contra. A gente procura outras coisas, se basta", explicou Mayara.





