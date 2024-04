Rei Charles III retoma agenda pública após diagnóstico de câncer

O rei Charles III fez nesta terça-feira (30) sua primeira aparição oficial em público em Londres desde que foi diagnosticado com câncer, em fevereiro, e depois que os médicos afirmaram estar "muito animados" com o avanço de seu tratamento.

O chefe de Estado britânico, de 75 anos, e sua esposa, a rainha Camilla, foram recebidos por uma multidão em sua chegada ao University College Hospital Macmillan Cancer Centre, um centro oncológico no centro de Londres.

Charles III lidera os conselhos da organizações Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support, e a rainha, de 76 anos, preside outra associação de apoio a pacientes de câncer chamada Maggie's.

Na entrada do centro de saúde, o casal sorriu e cumprimentou a multidão e os jornalistas antes de conversar com médicos, pacientes e suas famílias.

O rei britânico suspendeu em fevereiro suas atividades públicas quando um câncer foi detectado enquanto tratava uma inflamação da próstata. Ainda não foi revelada a natureza do câncer.

Sua nora Catherine, a princesa de Gales de 42 anos, foi submetida em janeiro a uma cirurgia abdominal e em março anunciou que recebe quimioterapia.

Em seu caso, também não foi divulgado o tipo de câncer. Kate, como é conhecida, é esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles e herdeiro ao trono.

O evento desta terça-feira, o primeiro de vários compromissos programados para as próximas semanas, tem o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e destacar as inovações na pesquisa.

Charles, que chegou ao trono britânico em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi coroado em 6 de maio de 2023.

Desde seu diagnóstico, ele compareceu a serviços religiosos e algumas audiências. Também continuou administrando os temas oficiais de Estado.

Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam "muito animados" com o avanço de seu tratamento e estavam "positivos" sobre sua recuperação.

O tratamento continuará e sua agenda das próximas semanas será reduzida e examinada por seus médicos, disse um porta-voz.

Um compromisso previsto é a visita de Estado do imperador Naruhito e a imperatriz Masako do Japão, em junho.

- Conscientizar -

O rei participou na semana passada de atividades para conscientizar sobre o câncer. "É um tema importante na sociedade atual", declarou à AFP Keegan Gray, um neozelandês de 23 anos residente em Londres.

"Muita gente tem câncer e muitos se calam, sentem vergonha", comentou.

A atriz Annie Rae Donaghy, de 21 anos, destacou que a situação do rei lembra as pessoas que "todo mundo luta contra isto" e vai além da condição social.

Os diagnósticos de câncer de Charles e Kate têm sido uma dor de cabeça para a família real, já que ambos tiveram que suspender seus compromissos públicos.

William também reduziu suas atividades para apoiar a esposa e os três filhos.

Camilla assumiu vários compromissos de seu marido. A princesa Anne e o príncipe Edward, irmãos de Charles, também assumiram algumas funções.

O filho mais novo de Charles, o príncipe Harry, já não participa das funções da realeza britânica, mas deve visitar Londres em 8 de maio para o décimo aniversario dos Jogos Invictus, um evento para veteranos militares feridos fundado por ele.

Depois, viajará à Nigéria com sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle.