Klara Castanho fala sobre sumiço das novelas há oito anos: "Quero viver uma grande vilã"

Reprodução/Instagram Klara Castanho

Klara Castanho, atual participante do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, comentou sobre seu afastamento das novelas. A atriz, que não é vista há cerca de oito anos, descreveu suas expectativas para retornar aos folhetins.

"Quero viver uma grande vilã"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, ela avaliou seu afastamento, e que toparia interpretar uma vilã mais madura. "Quero voltar para as novelas. É onde me senti e me entendi atriz tão cedo. Então, é como se estivesse voltando para casa. Adoraria viver uma grande vilã, agora mais velha – ela já interpretou uma, a Rafaela em ‘Viver a Vida’, de 2009). Quero viver também personagens com propósito", disse.

Longe das novelas desde que esteve em Além do Tempo (2015), Klara Castanho classificou sua atual participação no Dança dos Famosos como o maior desafio de sua carreira.

"Quando topei, entendi que só o fato de eu seguir o ritmo, conseguir fazer a coreografia, seria um ganho absurdo para mim, pessoalmente e profissionalmente, porque a dança não é um lugar que estou habituada. Daqui para frente, caso uma personagem minha dance, me sinto preparada", disse Klara, que frisou os cuidados com a própria saúde, em meio aos diversos trabalhos que engatou nos últimos anos.

"Todos os desafios profissionais que encarei, por exemplo, sempre foram com muito afinco, mas respeitando minha essência. O que me deixava confortável. Esse é um aprendizado e algo que me foi ensinado cedo. O conhecimento dos próprios limites te faz ir além", explicou ela.

