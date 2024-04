Edu Guedes revela como vai pedir Ana Hickmann em casamento

Reprodução/ Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes, recentemente assumidos como casal, já planejam o futuro juntos, com Edu revelando sua intenção de pedir a mão da apresentadora em casamento. Durante uma entrevista para o TV Fama, Edu deixou claro que esse momento especial acontecerá em um lugar significativo, afirmando: "Vou fazer num lugar mais especial… um dia vai acontecer, com certeza." Ana, surpresa com a declaração, brincou: "Calma, muita calma… não deixa ele nervoso assim."

Edu expressou sua convicção de que o casal seguirá em seu próprio ritmo, dando um passo de cada vez, uma vez que levaram um tempo para tornar público seu relacionamento. Ele enfatizou a importância de respeitar esse tempo, destacando que eles não apressaram as coisas ao tornarem seu namoro público.

O chef de cozinha também compartilhou um pouco sobre o início do relacionamento deles, indicando que foi uma jornada gradual até o ponto em que estão agora. Sua declaração sugere uma abordagem cuidadosa e consciente em relação ao futuro do relacionamento, deixando claro que cada passo será dado no momento certo e com muita consideração mútua.

Essa troca revela não apenas a felicidade do casal, mas também a maturidade em lidar com os próximos passos do relacionamento. Com o apoio um do outro e um compromisso em seguir o ritmo natural das coisas, Ana Hickmann e Edu Guedes parecem estar ansiosos por construir um futuro juntos.

