Deolane Bezerra reclama que deixaram despacho na porta da casa dela

A advogada Deolane Bezerra, aos 36 anos, aproveita uns dias de descanso à beira-mar, mas sua atenção não se afasta dos acontecimentos em sua residência. Mesmo distante, ela expressou sua insatisfação com a presença de um "trabalhinho" deixado à porta de sua mansão. Compartilhando um vídeo do despacho, termo utilizado para as oferendas nas religiões de matriz africana, Deolane expôs sua indignação.

"Vou ali na praia, não vou pular 7 ondas, vou pular 700. Comer um camarão, um peixe, tomar água de coco, um milho cozido e um algodão-doce. É muita oração, fizeram um trabalhinho e jogaram lá na porta de casa", desabafou a influenciadora, destacando sua postura resiliente diante da situação.

Deolane não hesitou em reforçar sua fé e confiança na proteção divina: "Só para avisar, coisa ruim aqui não pega. Se for coisa boa, amém. Jesus confirma, e Deus aprova", enfatizou, transmitindo sua convicção na invulnerabilidade espiritual de seu lar.

Entretanto, a advogada não se conteve em alfinetar os responsáveis pelo ato, ironizando a tentativa de perturbação: "Como o inimigo não vai ficar furioso? Eu com essa vidinha safada, em plena terça-feira na praia. Não pega em mim essas coisas aí. É igual chifre, só pega em quem acredita. Está gastando dinheiro à toa, flor está caro e vela também", concluiu, evidenciando sua postura pragmática e determinada em não se deixar abalar pelos eventos externos.

