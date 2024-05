Bruno Mars no Brasil em 2024? Produtora anuncia o retorno do cantor

O ícone do pop ganhou o coração dos brasileiros após a vinda ao Brasil no ano passado, para se apresentar no festival The Town - (crédito: Reprodução Instagram Live Nation)

Bruno Mars deverá voltar ao Brasil em 2024 para fazer novos shows. A informação foi confirmada pela produtora Live Nation, por meio de uma publicação no Instagram.

A postagem mostra uma faixa preta escrita "The return of Bruninho", ou "O retorno de Bruninho", em tradução livre. O anúncio deixou os fãs empolgados, fazendo com que o assunto se tornasse um dos mais comentados nos trends do X, antigo Twitter.

Até o momento, não há informações sobre datas e locais dos shows. A Live Nation criou um cadastro para que as pessoas recebam as novidades sobre as apresentações.

O ícone do pop ganhou o coração dos brasileiros após a vinda ao Brasil no ano passado, para se apresentar no festival The Town.

Ele fez dois shows, onde representou a cultura brasileira, cantou Evidências, de Chitãozinho e Xororó, e falou português.

Na época, Bruninho também publicou um vídeo nas redes sociais, onde aparece cantando uma música com batidas de funk e usando uma camisa na cor amarela. "I came to Brazil" (eu vim para o Brasil), dizia um trecho da música.