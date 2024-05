Night Lab tem show de Anelis Assumpção e debate diversidade e ciência

A edição de maio do Night Lab, realizada nesta quinta-feira (2/5), tem como programação a diversidade e caminhos para uma ciência mais inclusa. A noite temática conta com show de Anelis Assumpção. Os ingressos esgotaram na bilheteria digital mas um novo lote será disponibilizado no SesiLab nesta quinta (2/5)por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Inspirado no programa After Dark do Exploration Museum, localizado em São Francisco (EUA), o Night Lab é proporciona a aproximação dos adultos com a ciência. A programação desta noite tem início com discotecagem assinada por Mozart Santos. Anelis Assumpção embala a noite com seu novo show, Pitadas de SAL, que mistura sonoridades da trajetória da cantora.

Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, conduz panorama de conversa acerca dos desafios de garantir a presença de mulheres, minorias étnicas e outros grupos sub-representados na ciência. O evento também conta com programas de ativação e oficinas. A cada edição mensal, o Night Lab tem performances, shows, debates e oficinas temáticas. Durante o evento, o público pode desfrutar de todas as exposições e experimentos do museu em um contexto ainda mais atrativo para a faixa etária a partir dos 18 anos.

Confira horários e locais das apresentações e atividades do Night Lab:

19h às 21h30: Ocupação do Painel de LED e discotecagem, com Mozart Santos

22h às 23h30: Anelis Assumpção

Local: Hall de Entrada



20h30 às 21h30: Conversa Poética sobre Diversidade e equidade nas ciências, com Roberta Eugênio

Local: Túnel



Oficinas e ativações

19h às 21h - Ativação: Jogo Quem sou eu

Baseado no jogo Cara a Cara, nessa versão, as duplas de participantes devem descobrir as identidades de pensadoras e cientistas brasileiras relevantes para as áreas de arte, ciência e tecnologia.

Fluxo contínuo, sem necessidade de retirada de fichas

Local: Galeria Imaginando Futuros



20h às 22h - Oficina: Cianotipias - história e vida de Anna Atkins

Introdução à história e vida de Anna Atkins, primeira mulher a utilizar da fotografia, e particularmente da cianotipia, para fazer um livro de ilustração botânica.

Capacidade: 40 pessoas, com distribuição de fichas 30 minutos antes, no hall do 1º pavimento

Local: Espaço Maker



20h às 22h - Oficina: Diversibytes, com PyLadies-DF e Educativo SESI Lab

Na atividade será construído, pelos participantes, um instrumento de coleta de dados para em seguida ser jogado um quiz sobre desigualdades, igualdade e justiça social.

Capacidade: 40 pessoas, com distribuição de fichas 30 minutos antes, no hall do 1º pavimento

Local: Experimento Lab